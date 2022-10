Uni, Nobelpreis und Koalition: Das war „Tirol Live“ am Freitag

Der Rektor der Universität Innsbruck, Tilmann Märk, ist selbst Physiker mit den Forschungsschwerpunkten Ionenphysik und Plasmaphysik. Deshalb freut er sich auch ganz persönlich über den Physiknobelpreis von Anton Zeilinger, der von 1990 bis 1999 in Innsbruck gelehrt und geforscht hat.

Seit 2011 ist Märk Rektor der Universität, am 1. März übergibt er dieses Amt an seine Nachfolgerin Veronika Sexl. Bei „Tirol Live“ sprach Märk über die Bedeutung des Nobelpreises für die Forschung in Österreich und die Herausforderungen für die Universitäten.