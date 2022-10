Die Vorfreude auf ein großes Abenteuer

Die blutjungen Handballerinnen des UHT Telfs/Meinhardinum geben künftig in der Serie A2 Femminile ihre Talentproben ab.

Die 16-jährige Kapitänin des Damen-Handball-Teams von UHT Telfs/Meinhardinum war nämlich Teil jener Pressekonferenz, die eine Premiere in der zweiten italienischen Damen-Liga ankündigte. Zum Auftakt der Serie A2 Femminile gastieren die Oberländerinnen am Samstag in Brixen.