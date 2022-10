Explosionsgefahr: Feuerwehreinsatz wegen Gaslecks in Scheffau

Scheffau – In Scheffau war am Mittwochvormittag ein größerer Feuerwehreinsatz im Gang: Auf einer Baustelle wurde ein Gastank beschädigt, große Mengen Gas traten aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. „Umliegende Häuser wurden evakuiert, insgesamt wurden sechs Menschen in Sicherheit gebracht“, berichtete der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Scheffau gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Zudem sei der Strom abgeschaltet worden, um Funkenflug zu verhindern – „es bestand Explosionsgefahr“.