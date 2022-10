Gut zu wissen: So weit reicht die Macht von Österreichs Bundespräsident

Innsbruck/Wien – Diesen Sonntag wählt Österreich sein Staatsoberhaupt. Prognosen rechnen mit einem klaren Erfolg von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. An Herausforderern mangelt es jedoch nicht: Mit Walter Rosenkranz (FPÖ), Dominik Wlazny (Bierpartei), Michael Brunner (MFG), Gerald Grosz, Tassilo Wallentin und Heinrich Staudinger sind am 9. Oktober sechs weitere Kandidaten im Rennen. Übertrifft im ersten Anlauf niemand die 50-Prozent-Marke, kommt es zu einer Stichwahl am 6. November.