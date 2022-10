Noch keine Einigung bei ORF-Digitalnovelle und Streaminglücke

ORF-Chef Roland Weißmann kündigte an, die Anzahl an Textmeldungen auf der "blauen Seite" zu halbieren.

Wien – "Nach der Reform ist vor der Reform. Im Medienbereich gibt es noch viel zu tun", sagte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) am Mittwoch, nachdem sie ein Medienpaket präsentiert hatte. Konkret steht noch eine Digitalnovelle des ORF-Gesetzes auf ihrer To-Do-Liste. Auch muss einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur Streaminglücke gefolgt werden. Geeinigt hat man sich dazu in der Regierung noch nicht.

Dem Erkenntnis des VfGH werde man Rechnung tragen, so Raab. Dieser hat die kostenlose Nutzung des ORF-Streamingangebots als verfassungswidrig beurteilt. Mit Anfang 2024 braucht der ORF damit eine Neuregelung seines größten finanziellen Standbeins: der Gebühren. "Wir wollen ein Modell, das für die Gesellschaft keine zusätzliche Belastung bedeutet", so Raab. Als Möglichkeiten führte sie eine künftige Finanzierung des ORF aus dem Bundesbudget, eine Haushaltsabgabe oder auch eine erweiterte Geräteabgabe an. "Es gibt noch keine Einigung, welche es wird", sagte die Medienministerin. Derzeit muss nur für Fernseher und Radios GIS-Gebühr entrichtet werden. Nicht jedoch etwa für Laptops.