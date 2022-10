In Maschine eingeklemmt: 22-Jähriger bei Arbeitsunfall in Anras verletzt

Anras – Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Anras ist am Mittwochvormittag ein 22-Jähriger verletzt worden. Der Mann führte gegen 11 Uhr Wartungsarbeiten an einem Förderband durch, geriet laut Polizei mit der Hand in das Getriebe der Maschine und wurde eingeklemmt. Ein Arbeitskollege verständigte die Rettungskräfte.