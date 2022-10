Wieder verschoben: Bericht zu Budget-Überprüfung kommt erst am Montag

Suzuka – Der Motorsport-Weltverband (FIA) hat die Veröffentlichung eines Gutachtens einer seit Monaten dauernden Kostendeckelüberprüfung in der Formel 1 kurzfristig erneut verschoben. Eigentlich war erwartet worden, dass am (heutigen) Mittwoch endlich die Frage geklärt wird, ob Teams im vergangenen Jahr zu viel Geld ausgegeben haben. Der Bericht wurde seit dem Frühjahr schon mehrfach verschoben und soll nun am kommenden Montag nach dem Großen Preis von Japan vorgestellt werden.

Aufgekommen war das Thema in der Vorwoche im Fahrerlager in Singapur. Besonders Red Bull ärgerte es, dass sie selbst auf diese Weise in den Fokus rückten. Der Rennstall vermutete einen Angriff der Konkurrenz dahinter. Womöglich wurde etwas zu Journalisten durchgestochen, um Unruhe im Fahrerlager zu stiften, hieß es. "Ich würde wirklich gerne wissen, wo diese Information herkommt", sagte Teamchef Christian Horner in Singapur. Die Annahme, dass "Fia-Mitarbeiter sensible Informationen offengelegt haben", sei unbegründet", hieß es vom Verband. (APA/dpa)