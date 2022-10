Über Geld spricht man eben doch: Der „Am Puls“-Talk im Livestream

Silke Meyer (l.) von der Uni Innsbruck und Désirée-Marie Holjevac von der Tiroler Sparkasse diskutieren am 5. Oktober über Geld.

Innsbruck – Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet am Mittwoch gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung und der Universität Innsbruck einen „Am Puls“-Wissenschaftstalk im Haus der Musik in Innsbruck. Das Thema: "Über Geld spricht man nicht? – Oh doch!"