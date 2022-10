Weltkriegsbombe in Dresden gefunden, Entschärfung am Donnerstag

Dresden – Bei Bauarbeiten in Dresden ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250-Kilogramm-Bombe sei scharf, teilte die Polizei mit. Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschieden, dass der im Stadtteil Friedrichstadt gefundene Blindgänger am Donnerstag entschärft werden soll. Es wurde ein Sperrkreis festgelegt. Rund 3300 Menschen müssen dort ihre Wohnungen verlassen. In der Messe Dresden wird eine Notunterkunft eingerichtet.