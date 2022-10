Zukunftsinvestitionen in Österreich vergleichsweise niedrig

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: In der weiten Variante liegt die Zukunftsquote in Österreich heuer bei rund 19 Prozent. Nur jeder fünfte Euro an Staatsausgaben wird also für zukunftsorientierte Bereiche wie Klimaschutz, Elementarpädagogik oder Forschung ausgegeben. In der engen Variante liegt die Zukunftsquote bei 12,4 Prozent.