Umbau für 4,6 Millionen Euro: Unterberger investiert weiter

Kufstein – 4,6 Millionen Euro investierte die Firma Unterberger in ihr Stammhaus in Kufstein-Endach. Durch den Umbau wurde mehr Platz in der Werkstatt und im Mitarbeiterbereich geschaffen sowie ein ausgeklügeltes System im vergrößerten Reifenlager (für bis zu 7000 Reifen) installiert, das langes Suchen erspart und das Service für die Kunden optimiert. Nicht nur Reifen, sondern auch Fahrzeuge können die Kunden im Autohaus längere Zeit unterstellen. Josef Gruber (Geschäftsführer Unterberger Gruppe), Fritz Unterberger jun. und Gerald Unterberger (beide Geschäftsführer Unterberger Automobile) erklärten bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag, dass 1700 Quadratmeter Betriebsfläche neu entstanden und 1300 Quadratmeter Altbestand saniert wurden. Durch die hohe Bauweise seien nur 500 Quadratmeter zusätzlicher neuer Grund beansprucht worden. Dabei habe man nicht nur die Arbeitsumgebung, sondern auch die Sozialräume für die 45 Mitarbeiter modernisiert. „Für uns ist wichtig, dass es auch Wohlfühlbereiche gibt“, erklärt Fritz Unterberger jun. Nun bestünde für die Angestellten auch die Möglichkeit, über die Arbeitszeit hinaus die Räume zu nutzen, „damit nicht um fünf Uhr alle auseinanderspringen und sofort nach Hause gehen“, sagt Fritz Unterberger jun.