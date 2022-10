Personalkosten im Rathaus: BM Willi fordert Hilfspaket vom Bund

Steigende Personalkosten, horrende Energiepreise: „Wir können das allein nicht mehr stemmen“, sagt Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Wie berichtet, muss beim Budget für 2023 kräftig nachjustiert werden, es wird jedenfalls Nachtragskredite brauchen. Allein bei den Personalkosten ist mit einer Steigerung von fünf bis sieben Millionen Euro zu rechnen. Die Lohnerhöhungen wurden in der Höhe von zwei Prozent kalkuliert. Angesichts der hohen Inflation ist diese Annahme unrealistisch. Finanzdirektor Martin Rupprechter rechnet mit sechs bis acht Prozent Gehaltserhöhung. Und jedes Prozent kostet grob eine Million Euro.

Die ÖVP fordert indes von Bürgermeister Georg Willi mehr Tempo bei den Hilfen für die Bevölkerung gegen die Teuerung ein. „Die Maßnahmen gegen die Teuerungswelle müssen rasch wieder auf die politische Tagesordnung in Innsbruck kommen“, fordert VP-KO Christoph Appler.

Wer in Innsbruck eine der 17.000 geförderten Wohnungen bekommt, entscheidet die Politik über die Vergaberichtlinien. Dass diese überarbeitet gehören, darin sind sich die Fraktionen einig. Gravierende Unterschiede bestehen allerdings darin, inwiefern die Vergabe abgeändert werden soll. Eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe mit VertreterInnen aus Gemeinderat, Stadtplanung, Wohnungsvergabe, Abteilung Wohnbauförderung des Landes und der Bauträger IIG, NHT und Tigewosi widmet sich der komplexen Materie. Zum Auftakt morgen Freitag steht das Thema Zielgruppe auf dem Programm. ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ legten im Sommer einen Entwurf für eine zweite Wohnungswerberliste vor, um dem Mittelstand in Innsbruck ein Angebot zu machen.

Der Lugger-Platz, ein Hitzepol im Olympischen Dorf, soll eine klimafitte Umgestaltung erfahren. Dazu gibt es eine Förderzusage im Rahmen von „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“. Der angrenzende Olympiapark wird in die Planung miteinbezogen, ist aber nicht Teil des geförderten Gesamtprojektes. Der Stadtsenat vergab in seiner gestrigen Sitzung die „Integrale Prozessbegleitung und Freiraumplanung“ der beiden Plätze. Kostenpunkt: 93.000 Euro. „Der Platz bietet einige Herausforderungen, wie die vollständige Versiegelung oder die darunter liegende Tiefgarage. Unser Ziel ist es, den Platz so zu gestalten, dass man sich dort ganzjährig gern aufhält“, erklärt Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne). (dd)