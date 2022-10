14-Jähriger Kokain zur Verfügung gestellt: Zwei Männer in Innsbruck verurteilt

Zusammen mit ihrer älteren Schwester war die 14-Jährige mit dem Drogenmilieu nur allzu eng in Berührung gekommen. © APA

Innsbruck – Suchtgiftkonsum im Jugendalter kann ein Leben schon in frühen Jahren beenden. Diesem Schicksal scheint eine heute 15-Jährige, die gestern am Landesgericht als Zeugin in einem Drogenprozess aussagte, wohl gerade noch entgangen zu sein. Ganz im Gegensatz zu ihrer älteren Stiefschwester, die der Ladung des Gerichts nicht folgen konnte: Sie befindet sich auf stationärer Entzugstherapie ohne Ausgangsmöglichkeit.

Im Frühjahr war die damals 14-Jährige mit Bekannten der Schwester in diversen Wohnungen in Berührung gekommen. Alle Anwesenden einte die Drogensucht. In gemeinsamer Runde waren dann nicht nur Joints gereicht und XTC verteilt, sondern auch Kokain-Linien gezogen worden. Auf das Alter des Mädchens war dabei keine Rücksicht genommen worden. Im Gegenteil: Man verabreichte ihr auch noch XTC und Kokain.

Richterin Helga Moser wollten die zwei Angeklagten (42, 37) entschuldigend erklären, dass sie das Mädchen ja locker für 20 Jahre geschätzt hätten. Ein kurzer Blick auf die Zeugin genügte, um zu sehen, dass sie noch nicht volljährig sein konnte. Ihr Alter hatte aber wohl auch die Türsteher eines eher berüchtigten Innsbrucker Nachtlokals nicht interessiert, in dem sich das Mädchen vor einem der Treffen mit der Schwester aufgehalten hatte. Staatsanwalt Dieter Albert erzürnte der grob fahrlässige Umgang mit einem jungen Leben: „Ich empfehle Ihnen, einmal in den Spiegel zu schauen. Wenn man so tief im Drogensumpf steckt, sollte man nicht auch noch junge Leute mit hineinziehen!“

Den zweitangeklagten 37-Jährigen belastete gestern jedoch nicht nur die Weitergabe von Suchtgift an Minderjährige. So fanden sich bei ihm trotz Waffenverbots eine Schreckschusspistole, ein Bundesheer-Kampfmesser sowie ein Springmesser. Angesichts von sieben Vorstrafen ergingen acht Monate Gefängnis. „Is des fest?“, fragte der Verurteilte. Berufen wollte er gegen die monatelange Haftstrafe aber auch nicht: „Des kost’ mi alles lei Zeit.“ Der bislang unbescholtene 42-Jährige kam mit zur Hälfte bedingten 1200 Euro Geldstrafe davon.

