Tierkadaver in Leckbach in Längenfeld: Zeugen gesucht

Längenfeld – In den vergangenen Tagen wurden in Längenfeld entlang des Leckbaches in den Bereichen Achenaltarm und Gottsgut, vermehrt Tierinnereien und Tierkadaver festgestellt. Zeugen oder Auskunftspersonen, die eine mögliche Tierkadaverentsorgung beobachtet oder wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ötz unter Tel. 059133 7106 zu melden. (TT.com)