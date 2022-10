Kritik an Preispolitik: „Stromfirmen droht eine Klagewelle“

Innsbruck – Der Prozessfinanzierer Padronus will mit einem Sammelverfahren gegen die Preispolitik der Stromversorger vorgehen. „Energieversorgern droht eine Klagewelle in Milliardenhöhe“, sagt Padronus-Chef Richard Eibl.

Im Kern geht es um das Recht auf einen Stromvertrag im Rahmen der Grundversorgung und den diesbezüglichen Preis, der meist unter dem viel teureren Neukundenpreis liegt. Padronus empfiehlt seinen Kunden, teure Stromverträge zu kündigen und die Aufnahme in die Grundversorgung zu verlangen. „Entgegen dem verbreiteten Glauben, die Grundversorgung stünde nur armutsbedrohten bzw. schutzbedürftigen Personen zu, muss sie nach dem Bundesgesetz jedem geliefert werden, der sich darauf beruft – auch Kleinunternehmern“, betont Eibl mit Verweis auf § 77 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ELWOG): „Sonstige Anspruchsvorausetzungen gibt es nach dem ElWOG nicht.“ Die ursprünglich angedachte Einschränkung auf Menschen oder Firmen mit Zahlungsproblemen stehe nicht im Gesetz. Im ElWOG werde auch geregelt, zu welchem Preis die Grundversorgung zu erfolgen hat: „Bei Privatkunden darf der entsprechende Tarif nicht höher sein als jener Tarif, zu dem die größte Anzahl der Kunden aktuell versorgt werden“ – also gilt im Prinzip der Bestanskundenpreis. Bisher sei das Thema nie relevant gewesen, weil auch Neukunden praktisch den Bestandskundentarif zahlten, so Eibl.