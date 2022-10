Debatten um synthetischen Sprit-Ersatz: Kritik an „unseriösen Tests"

„Das E-Auto alleine wird die Wende nicht schaffen, aber E-Fuel und E-Mobilität können sich gut ergänzen“, sagte Stephan Schwarzer von der Interessengemeinschaft eFuel Alliance im Vorfeld der „Igler Mobilitätsgespräche“, bei denen das Thema debattiert wurde. Der Anteil an Spritmotoren werde hoch bleiben – dieser Bestand könne mit E-Fuels umweltfreundlicher weitergefahren werden, zumal E-Fuels CO2-neutral seien, meint Schwarzer. Das ist aber nur der Fall, wenn für die Herstellung ausschließlich grüne Energie verwendet wird. „Daher wird eine Massenproduktion dort stattfinden, wo es grünen Strom in Hülle und Fülle gibt: Australien oder Chile“, so Schwarzer. In Österreich gebe es eine Demo-Anlage in Graz, die E-Fuels zu Testzwecken produziert.