Einkaufscenter Cyta bekommt neue E-Tankstelle mit 12 Schnellladestationen

Völs – Die Firma „da emobil“, ein Tochterunternehmen der Innsbrucker Familienbetriebe Gutmann und Fiegl+Spielberger, investiert auf dem Gelände des Völser Einkaufszentrums Cyta eine Million Euro in eine neue Elektrotankstelle mit 12 Schnellladestationen. Bis zu 300 kW pro Ladepunkt sollen für extrem kurze Ladezeiten sorgen. Wesentlich sei, dass die Tankstelle für jedermann nutzbar ist. „Die E-Tankstelle befindet sich direkt an der Autobahnausfahrt Innsbruck Kranebitten und ist aus allen Richtungen perfekt erreichbar“, so Albert Gutmann, Geschäftsführer von da emobil. Verrechnet würden nur die geladenen Kilowatt und nicht die Ladezeit. Damit sei die neue Elektrotankstelle einer der günstigsten Anbieter in Tirol.