Landecker Gymnasium übernahm eine ungewöhnliche Patenschaft

Im Rahmen des Projekts „Klimafitter Wald im Bezirk Landeck“ – in Zusammenarbeit mit der Bezirksforstinspektion Landeck, der Modellregion „KLAR! Kaunergrat“ und des Waldpflegevereins Tirol – unterstützt die Schule seit drei Jahren wichtige Maßnahmen für gesündere Waldbestände und übernahm die Patenschaft über eine so genannte „Mutterbauminsel“. Dabei handelt es sich um kleinflächig eingezäunte Aufforstungsflächen, wodurch heranwachsende Baumarten geschützt werden. Im Detail bedeutet das, dass neue Pflanzen nach dem Einsetzen an den jeweiligen Stellen „verpflockt“ – also mit einem Holzpfosten markiert – werden. Die Pflöcke sollen im Frühjahr dazu dienen, die jungen Pflanzen im dichten Gewächs wiederzufinden, um diese im Anschluss kreisförmig freizuschneiden und in ihrem Wachstum zu begünstigen. So kümmerten sich die Schüler des BRG Landeck bei ihrer gestrigen Aktion um die Pflege der bereits gepflanzten Bäume und um das Einsetzen neuer Pflanzen.