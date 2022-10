ÖFB-Frauen müssen im Hampden Park gegen Schottland bestehen

So soll es heute auch in Glasgow aussehen: Die Tirolerin Nici Billa und Kollegin Barbara Dunst wollen jubeln. © APA/Manhart

Glasgow – Aufstieg oder Ausscheiden, das ist hier die Frage: Frei nach William Shakespeare steht Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam heute (20.35 Uhr/live ORF 1) in Glasgow gegen Schottland vor einem K.-o.-Spiel. Nur wenn die ÖFB-Auswahl im Hampden Park bestehen kann, lebt der Traum von einem erstmaligen WM-Ticket weiter. Es wäre allerdings nur ein Zwischenschritt zum Auftakt des Play-offs. Auf den Sieger wartet in der 2. und letzten europäischen Runde am Dienstag vor eigenem Publikum Irland.

Österreich ist mit Blick auf die FIFA-Weltrangliste im Duell der Nummern 20 und 23 leicht im Vorteil. „Ich glaube aber nicht, dass drei Plätze in der Weltrangliste einen großen Unterschied machen. Ich denke, es ist ein 50:50-Spiel. Wir können es realistisch einschätzen, dass ein richtig starker Gegner wartet“, sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Die Schottinnen können auch auf den Heimvorteil bauen. „Es ist lässig, im Hampden Park antreten zu dürfen, aber das Auswärtsspiel spielt uns nicht unbedingt in die Karten“, so die Wienerin.

Am Montag – neben Nici Billa und Kathi Schiechtl wurde auch Maria Plattner erstmals wieder nominiert – reisten die Teamspielerinnen aus den verschiedensten Ländern nach Glasgow, wo nur am Dienstag und Mittwoch Zeit blieb, um auf dem Platz zu arbeiten. „Es wird ein sehr zweikampfbetontes, laufintensives Spiel werden“, vermutete Fuhrmann. Die robusten Schottinnen setzen auf ein vertikales Spiel, lange Bälle hinter die Abwehrkette sind alles andere als eine Seltenheit. „Da gilt es, die ersten Bälle im Idealfall zu sichern, um da in kein Laufduell zu kommen“, forderte die 42-Jährige.

Am bekanntesten im schottischen Kader ist die seit Sommer für Real Madrid tätige Mittelfeldspielerin Caroline Weir. Dazu sorgen etwa Erin Cuthbert von Chelsea oder Stürmerin Martha Thomas von Manchester United für viel Qualität. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, betonte Fuhrmann. Der Gegner hat dem ÖFB-Team eine WM-Teilnahme (2019) voraus, fehlte dafür nach der Premieren-Teilnahme 2017 überraschend bei der jüngsten EM im Sommer in England.

Die Nerven würden heute jedenfalls eine entscheidende Rolle spielen. „Wir haben eine historische Riesenchance, die wollen wir uns auf keinen Fall nehmen lassen“, betonte die ÖFB-Teamchefin. „Das Wichtigste ist, dass die Spielerinnen nicht verkrampfen und nicht überpowern“, so Fuhrmann.