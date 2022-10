Bayern kündigt verstärkte Kontrollen an Grenze zu Österreich an

München/Innsbruck – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Donnerstag verstärkte Schleierfahndungskontrollen an der österreichischen und tschechischen Grenze angekündigt. Die vermehrten Grenzkontrollen, die von der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt werden, sollen am Freitag beginnen. Bayern befürchtet eine erhöhte Rate an illegalen Grenzübertritten.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte ebenfalls am Donnerstag die in der Vorwoche eingeführten Grenzkontrollen an der slowakischen Grenze verlängert. Das Innenministerium befürchtete eine Verschiebung der über Tschechien Richtung Deutschland verlaufenden Schlepperoute nach Österreich, nachdem auch Prag am Mittwoch Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei verlängert hatte.