Flora will hoch hinaus: Nachwuchspreis für Tirols Kletter-Europameisterin Oblasser

Innsbruck – „Ich glaube, ich werde das Geld sparen oder für eine Kletterreise nach Südafrika ausgeben“, meinte Flora Oblasser gestern am Rand der Sportlerwahl in Wien, als der mit 20.000 Euro dotierte Sporthilfe Jugendsportpreis vergeben wurde. 5000 Euro davon gingen an die Tiroler U-16-Doppel-Europameisterin im Klettern. Titel, die die 14-jährige Innsbrucker SportBORG-Schülerin heuer bei den Titelkämpfen in Graz (Vorstieg) und Augsburg (GER/Bouldern) gewinnen konnte.