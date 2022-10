Paulweber beißt bei den Haien auf die Zähne: „Es wird Zeit für mich“

Innsbruck – „Ich weiß, dass sie ihr Herz grundsätzlich am richtigen Fleck haben, aber solche Aktionen, die der Mannschaft schaden, gehen gar nicht“, blickt Innsbrucks Eishockey-Cheftrainer Mitch O’Keefe noch einmal auf die beiden Sperren zurück, die Angreifer Daniel Leavens (beim 2:5 gegen Linz) und Verteidiger Simon Bourque (beim 1:5 in Bozen) am vergangenen Wochenende beim missglückten Doppelspieltag wegen gefährlicher Checks zu Recht kassiert haben.

Das kanadische Duo fehlt morgen (19.45 Uhr) beim Gastspiel bei Aufsteiger Asiago, zumindest Bourque kehrt dann keine 24 Stunden später beim Heimspiel gegen Laibach (Samstag, 19.15 Uhr) wieder ins Line-up zurück. „Wir müssen dennoch einen Weg finden, Punkte zu holen“, lässt O’Keefe – die Haie treten morgen mit „nur“ acht Imports in Italien an – keine personellen Ausreden gelten. Wenn wichtige Spieler wie Leavens und Bourque fehlen, heißt es ja für andere wieder „step up“ – aufsteigen.

Die Angriffs-Linien wurden in den vergangenen Trainingstagen schon umgebaut, eine gute Nachricht gibt es dabei auch zu verkünden: Clemens Paulweber, den bereits in der Vorbereitung eine hartnäckige Fußverletzung für mehrere Wochen außer Gefecht setzte, kehrt in der sechsten Meisterschafts-Runde endlich auf die Eisfläche zurück. „Ich habe ja schon zehn der bisherigen zwölf Spiele in dieser Saison versäumt. Eine Cortisonspritze hat mir zuletzt sehr geholfen. Es wird Zeit für mich“, brennt das 25-jährige Eigengewächs aufs Comeback. „Seine Energie wird uns gut tun“, freut sich auch O’Keefe über die Rückkehr der Arbeitsbiene namens „Pauli“.