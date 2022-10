Reiter Design eröffnet neuen Showroom für Top-Möbelmarken

Reiter Design lädt zum „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 7.10., von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 8.10., von 9 bis 14 Uhr.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Schritt von der Haller Straße in die Innenstadt noch näher bei unseren Kunden und Partnern sind. Außerdem haben wir im neuen Showroom noch bessere Möglichkeiten, unsere Möbel zu präsentieren und Konzepte für unsere Kunden zu entwickeln“, freut sich Geschäftsführer Harald F. Künzle über die Veränderung.

Der neue Showroom von Reiter Design in Innsbruck ist eröffnet. Im Pema 3, Nähe Hauptbahnhof, werden ab sofort auf rund 450 Quadratmetern alle führenden internationalen Design-Möbelmarken präsentiert.

Seit 2009 ist reiter design erfolgreich in Innsbruck vertreten, Projekte werden in Tirol bereits seit 25 Jahren realisiert – am Anfang noch von Vorarlberg aus. Zahlreiche Tiroler Architekturbüros, Unternehmen, Institutionen und Privatkunden vertrauen seither auf die Expertise der Spezialisten.