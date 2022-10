BeSt3 Innsbruck: Tirols größte Berufs- und Bildungsmesse

Seit über 20 Jahren bringt die BeSt3 Innsbruck alle Informationen zur ganzheitlichen Berufs- und Bildungsorientierung – gebündelt und kompetent – in die Messe Innsbruck. Alle Möglichkeiten und Alternativen am Berufs- und Bildungsmarkt, Beratung und Orientierung auf höchstem Niveau – vom 30.11. bis 2.12.2022.

Neben allgemeinen Informationen zu Themen wie Lehre, Matura, Ausbildungsplätze und Studium bietet die BeSt3 auch Informationen zu konkreten Berufsfeldern, Studiengängen, Auslandsaufenthalten, Freiwilligenarbeit, finanziellen Fördermöglichkeiten und vieles mehr an. Zusätzlich zum persönlichen Austausch mit den Ausstellern können die Besucher:innen im Rahmen der Workshops selbst aktiv werden und weitere Informationen in den Vorträgen erhalten.

Das Konzept der BeSt3 überzeugt auf mehreren Ebenen. So etwa auch Bildungsdirektor Dr. Paul Gappmaier: „Die BeSt3 bringt Transparenz in den österreichischen und europäischen Arbeits- & Bildungsmarkt. Die Messe ist die perfekte Gelegenheit, sich kostenlos rund um die Themen Beruf, Studium, Aus- & Weiterbildung an einem Ort zu informieren.“