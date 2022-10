Energiepreise: Nehammer gegen Alleingänge in der EU

Prag, Brüssel – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat im Kampf gegen die hohen Energiepreise vor Alleingängen gewarnt. "Wir müssen die Energiekosten drücken, wir müssen sie gemeinschaftlich drücken, wir können das nicht nationalstaatlich lösen", sagte Nehammer am Rande des ersten Treffens der "Europäischen Politischen Gemeinschaft" am Donnerstag in Prag. Das Ziel sei es, gemeinschaftlich günstig Gas einzukaufen und den Stromproduzenten zur Verfügung zu stellen.