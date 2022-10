0:0 zwischen Posen und Be'er Sheva in Austria-Gruppe

Posen – Keinen Sieger hat es im Fußball-Conference-League-Duell in der Austria-Wien-Gruppe H zwischen Lech Posen und Be'er Sheva gegeben. Die polnischen Gastgeber trennten sich am Donnerstagabend in Runde 3 mit 0:0 von den Gästen aus Israel. Durch das Ergebnis bleiben die "Veilchen" auch bei einer Niederlage bei Villarreal im Kampf um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Lech hält bei vier Zählern, Be'er Sheva bei zwei. Die Austria hatte nach zwei Partien erst einen Zähler auf dem Konto.