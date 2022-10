Motorrad erfasste in Kramsach Radfahrer: 88-Jähriger schwer verletzt

Kramsach – Bei einem Verkehrsunfall in Kramsach ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Der 88-Jährige war im Ortsteil Voldöpp in Fahrtrichtung Kundl unterwegs und wollte auf der Straße umkehren. Ein nachkommender Motorradfahrer (38) setzte in diesem Moment zum überholen des Radfahrers an und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Männer stürzten auf die Fahrbahn.