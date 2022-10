Schwazer Stadtgalerien feiern drei Tage mit Kunden

Schwaz – Gestern um 11 Uhr ging sie los, die dreitägige Jubiläumsfeier in den Schwazer Stadtgalerien. Am zehnten Geburtstag des Einkaufszentrums am ehemaligen Tabakfabrik-Areal strahlte Eigentümer Günther Berghofer über das ganze Gesicht. „Unser Kapital sind die Kunden“, sagte er und verschenkte den ihm überreichten Blumenstrauß gleich an eine treue Kundin weiter. Mit einem guten Branchenmix und dem freundlichen Verkaufspersonal im Haus wolle man auch weiterhin ein Wohlfühlerlebnis bieten, erklärte Berghofer.