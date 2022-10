Neue Borkenkäfer-Studie in Ost- und Südtirol liefert Basis für Bekämpfung

Diese und viele andere Erkenntnisse gewann ein Forscherteam bei einem Interreg-Projekt in Ost- und Südtirol bzw. in den Dolomiten. Für das Projekt rund um den Buchdrucker – einen Fichtenborkenkäfer – kamen Christian Stauffer und Martin Schebeck von der Wiener Universität für Bodenkultur nach Kals und Obertilliach. „Im Sommer 2020 haben wir dort Käfer eingesammelt“, sagt Martin Schebeck. Dass sich nicht alle Borkenkäfer mit „Turbo“ vermehren, sondern dass manche eine Ruhephase brauchen, wusste man bisher nicht. Als Nächstes heißt es, herauszufinden, wie man bei einzelnen Käferpopulationen den Anteil der „Turbo-Vermehrer“ bzw. der „Ruhebedürftigen“ bestimmen kann. Daraus ließe sich ableiten, ob die betreffende Population schnell wachsen wird und somit großen Schaden anrichtet oder nicht.

Die Universität Padua beschäftigte sich damit, Schäden an Bäumen zu erkennen. Dazu werden mithilfe von Satellitenbildern die Lichtspektren ausgewertet, die die Nadeln abgeben. Ziel ist, so früh wie möglich befallene von gesunden Bäumen zu unterscheiden, erklären Massimo Faccoli und Andrea Battisti. Hannes Schuler von der Freien Universität Bozen untersuchte, welche Rolle Bakterien und Pilze bei der Verbreitung des Buchdruckers in den Dolomiten spielen.