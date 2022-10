Fünf Oberländer Projekte mit 45.500 Euro unterstützt

Imst – Bereits seit sieben Jahren ist es eine Leistungsschau von Projekten, Ideen und Engagement. Auch heuer wurden wieder fünf hervorragende Initiativen im Bereich Bildung, Soziales, Brauchtum und Sport mit dem Förderpreis der Imster Sparkasse Privatstiftung ausgezeichnet. Insgesamt 45.500 Euro wurden ausgeschüttet. Man sei, so der Sparkassenverein-Vorsteher Josef Huber, „seit 140 Jahren dem Gemeinwohl in der Region verpflichtet“.

10.000 Euro gingen an das ORG Zams für „Behinderung begreifen und verstehen“: Schüler machen in Workshops an anderen Schulen und öffentlichen Orten auf Leben mit Behinderung und Pflege aufmerksam.