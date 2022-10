Wifo/IHS: Leichter Aufschwung erst im Frühjahr 2023

Die Konjunkturprognosen führen zu heftiger Regierungskritik seitens SPÖ, FPÖ und Neos: „Die Regierung muss ein Budget vorlegen, dass die Preise massiv senkt, denn nur so können die Inflation und die drohende Stagnation bekämpft werden. Die Preise müssen runter, ansonsten fährt Österreich an die Wand!", sagt SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter und fordert einen Gaspreisdeckel.

Die Wirtschaftskammer wiederum befürchtet, dass Österreich von der Stagflation in die Rezession schlittern könnte: „Wir liegen hier nur noch knapp über der Nulllinie. Die Abwärtsrisiken und geopolitischen Unsicherheitsfaktoren sind enorm, wir könnten allzu leicht in die Rezession abrutschen. Umso wichtiger ist es daher, den Unternehmen und der Wirtschaft als Ganzes Spielraum zu verschaffen. Ein Wirtschaften am äußersten Limit – wie das aufgrund der Kostensituation in unzähligen Betrieben quer durch alle Branchen längst traurige Realität ist – ist für den Standort, seine Betriebe und Mitarbeiter existenzgefährdend", so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. (APA)