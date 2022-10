holluworld: Ein grüner Campus für die Hygiene von morgen

Der grüne hollu Campus wächst und gedeiht. Hochmoderne Standards und das einzigartige Energiekonzept der hollu Supply Chain 4.0 halten das Familienunternehmen fit für die Zukunft. Highlight: der Naturerholungspark für MitarbeiterInnen & BesucherInnen! © HOLLU SYSTEMHYGIENE GMBH

Bis 2025 will hollu klimaneutral sein. Deshalb setzt das Unternehmen auf reine Sonnenkraft und produziert an seinem Campus in Zirl jetzt 100 % Ökostrom – perfekt zum Laden der hollu E-Fahrzeuge. Schritt für Schritt wird der CO2-Fußabdruck verkleinert. Auch in der eigenen Forschung & Entwicklung stehen alle Zeichen auf Nachhaltigkeit. Hier entstehen ökologische Produkte auf Basis nachwachsender Rohstoffe für die Linie hollueco. Alle hollueco Produkte sind mit dem österreichischen Umweltzeichen und EU-Ecolabel ausgezeichnet oder bei der Umweltberatung gelistet. Hinzu kommen smarte Innovationen wie die Softwarelösung NOA, die Hygieneabläufe und andere Prozesse in Unternehmen transparenter, sicherer und effizienter macht und die AnwenderInnen optimal unterstützt.

Eine/r für alle und alle für Nachhaltigkeit! #teamhollu gestaltet gemeinsam die Zukunft der Hygiene – ganz im Sinne der 17 SDGs. Wollen Sie dazugehören? Jetzt bewerben auf www.hollu.com/karriere © HOLLU SYSTEMHYGIENE GMBH

Nachhaltig im Alltag – beruflich wie privat

Ob mit dem Rad, zu Fuß oder in Fahrgemeinschaften – wer seinen Arbeitsweg zu hollu so klimafreundlich wie möglich gestaltet, spart nicht nur CO2, sondern auch Geld. Neuerdings nutzen die holluanerInnen eine App, um ihre grünen Kilometer zu erfassen und Punkte zu sammeln. Diese Punkte verwandeln sich in Gutscheine für regionale Händler.

Heuer hat hollu erstmals den holluworld Nachhaltigkeitsaward vergeben und das private Umwelt-Engagement seiner MitarbeiterInnen ausgezeichnet. Mehr als 10 Einreichungen sind bei der hollu Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Liebold eingegangen – vom eigenen Obst- und Gemüseanbau im Garten über ehrenamtliche Tätigkeiten bis zur hauseigenen Stromerzeugung.

„Ich bin stolz auf unser Miteinander im Unternehmen und darauf, dass jede/r Einzelne unsere nachhaltige Strategie lebendig hält und wir gemeinsam an der Verwirklichung unserer Ziele arbeiten.“ Simon Meinschad, hollu Geschäftsführer

Nachhaltige Standortentwicklung in Zirl

Um fit für die Zukunft zu bleiben, investiert hollu mit einem einzigartigen Energiekonzept in seinen Standort in Zirl. Die neue Logistikhalle steht bereits und die 4.000 m2 große Photovoltaikanlage erzeugt schon eifrig Strom. Im nächsten Schritt folgt die Erweiterung der Produktion: Das rund 6.000 m² große CO2-neutrale Gebäude nutzt die Produktionsabwärme zum Heizen und bringt hollu seinem großen Ziel – klimaneutral bis 2025 – wieder ein Stück näher. #teamhollu fiebert schon der Fertigstellung des Naturerholungsparks am Firmengelände entgegen, der mit Mittagspausen im Grünen lockt. Pflanzen, Sträucher, Sitzinseln, Bienenstöcke, ein Teich, ein Kräuternaschgarten und vieles mehr sind Teil der grünen Oase.

Der digitale Hygiene- und Prozessmanager NOA unterstützt beim Erledigen der täglichen Aufgaben, und zwar sprachunabhängig! www.noa.online. Schon gewusst? Das nachhaltige hollueco Sortiment (Bild rechts) gibt’s auch für Zuhause direkt im Abholmarkt am hollu Campus in Zirl. © HOLLU SYSTEMHYGIENE GMBH

#teamhollu – gemeinsam wachsen

Als modernes Familienunternehmen entwickelt hollu ganzheitliche Reinigungslösungen für gewerbliche AnwenderInnen: Beratung und Betreuung, Reinigungsprodukte und -systeme, Schulung und Service – alles aus einer Hand. Gestalten Sie gemeinsam mit hollu die Zukunft der Hygiene und freuen Sie sich auf tolle KollegInnen, einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und zahlreiche Benefits, abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf.

Die SDGs von hollu entdecken im neuen Nachhaltigkeitsbericht unter: verantwortung.hollu.com

Darunter Essensgutscheine sowie Zuschüsse für Öffis, Fitness-Studio, Kinderbetreuung oder Aus- und Weiterbildung. Sie haben die Möglichkeit 5 Tage pro Monat im Homeoffice zu arbeiten und können jederzeit am holluvital Programm teilnehmen. Ein bunter Mix aus Bewegung, Ernährung, Entspannung und Arbeitsmedizin. Alles, was gesund hält und Spaß macht. Jetzt bewerben!