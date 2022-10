Plus

Zumindest eines steht vor dem DTM-Finale an diesem Wochenende am Hockenheimring fest – taktiert wird nicht mehr. Schon gar nicht aus rot-weiß-roter Sicht: Mit dem Tiroler Lucas Auer (Mercedes) und dem Oberösterreicher Thomas Preining (Porsche) sind zwei Piloten in der Jägerrolle. Und die erfordert nur eines: Vollgas.