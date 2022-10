Schranke in Rum beschädigt, Mann geschlagen: Polizei sucht nach Opfer

Rum – Am vergangenen Montag hatte ein Täter gegen 21 Uhr eine Schrankenanlage in Rum bei der Sportanlage am Sportplatzweg beschädigt. Dieser konnte in weiterer Folge von der Polizei ausgeforscht werden. Die Auswertung der Videoaufzeichnung ergab ebenfalls, dass der Täter kurz vor der Sachbeschädigung einem noch unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen hatte, wodurch dessen Brille offenbar zu Bruch ging.