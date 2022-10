Seilbahnpionier Heinrich Klier 95-jährig verstorben

Innsbruck ‒ Am gestrigen Donnerstag verstarb Heinrich Klier 95-jährig in Innsbruck. 1926 in Zirl geboren und dort aufgewachsen, nahm Klier nach seinem Fronteinsatz im Zweiten Weltkrieg im ehemaligen Jugoslawien das Studium der Philologie in Innsbruck auf, das er 1949 mit dem Doktortitel abschloss. In den 50er-Jahren war er hauptsächlich als Schriftsteller und Journalist tätig. Die politische Lage Südtirols machte Heinrich Klier in den 60er-Jahren zum Aktivisten. Unter anderem war er an der Sprengung des Reiterstandbildes des „Duce“ Benito Mussolini in Waidbruck beteiligt.