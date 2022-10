Steiles am Wilden Kaiser, Bergisel und Hahnenkamm

Bei der Tour de Tirol in Söll wartet auch heuer wieder die atemberaubende Kulisse des Wilden Kaisers auf die rund 1200 Teilnehmer.

Tour de Tirol: Nach zwei schwierigen Jahren darf Organisator Martin Kaindl vor dem dreitägigen Event (ab heute) wieder durchschnaufen. Gute Wetterprognose, reger Andrang und besonders erfreulich: rund 400 gemeldete Teilnehmer für die Kinderläufe am Sonntag. „Wir konnten uns im Gegensatz zum Jahr 2019 noch einmal um gut zehn Prozent steigern und erwarten uns etwa 1200 Starter. Vor allem bei den Deutschen spüren wir nach dem “, blickt Kaindl voraus. Schon traditionell wird dabei in drei Läufen um den Gesamtsieg gekämpft. Der Söller Zehner ist heute (17.30 Uhr) quasi das Einlaufen für den morgigen Kaisermarathon (9 Uhr) sowie den Pölven Trail (9) am Sonntag. Nachmeldungen sind dabei jeweils vor Ort möglich.