Lawinenunglück in Pakistan: Junger Außerferner tot, Frau schwer verletzt

Ein junger Außerferner ist bei einem Lawinenunglück in Gilgit-Baltistan im Norden Pakistans tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit einer Freundin und einem Bergführer in diesem Gebiet unterwegs. Diese sollen schwer verletzt überlebt haben.

Gabriele Juen, Sprecherin des Außenministeriums, bestätigte auf Anfrage der TT, dass ein Österreicher bei dem Alpinunglück ums Leben gekommen ist. Die Botschaft in Islamabad stehe mit den zuständigen Behörden vor Ort in Kontakt, um den Rücktransport zu organisieren. Auch mit den Angehörigen stehe die Botschaft in Verbindung.