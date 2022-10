Lawinenunglück in Pakistan: Junger Außerferner tot, Freundin schwer verletzt

Ein junger Außerferner ist bei einem Lawinenunglück im Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans tödlich verunglückt. Der 28-Jährige war gemeinsam mit seiner 25-jährigen Freundin und einem Bergführer auf einer Klettertour im Shimshaltal unterwegs, als sie am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in einer Höhe von 5000 Metern von einer Lawine erfasst wurden.

Gabriele Juen, Sprecherin des Außenministeriums, bestätigte auf Anfrage der TT, dass ein Österreicher bei dem Alpinunglück ums Leben gekommen ist. Die Botschaft in Islamabad stehe mit den zuständigen Behörden vor Ort in Kontakt, um den Rücktransport zu organisieren. Auch mit den Angehörigen stehe die Botschaft in Verbindung.