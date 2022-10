Lawinenunglück in Pakistan: Junger Außerferner tot, Freundin überlebt

Innsbruck, Reutte ‒ Ein junger Außerferner ist bei einem Lawinenunglück im Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans tödlich verunglückt. Der 28-Jährige war gemeinsam mit seiner 25-jährigen Freundin (ebenfalls aus dem Außerfern) und einem Bergführer auf einer Klettertour im Shimshaltal unterwegs, als sie am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in einer Höhe von 5000 Metern von einer Lawine erfasst wurden.

Die Frau und der lokale Führer sollen schwer verletzt überlebt haben. Sie wurden von Freiwilligen erstversorgt und ins nächst gelegene Basislager gebracht. Es gab aber auch Meldungen, wonach die junge Frau selbst nur geringfügig bis nicht verletzt sein könnte. Bestätigen konnte dies am Freitag niemand. Laut Facebookseite des „Tourism & Culture Department Gilgit Baltistsan“, in dessen Gebiet gleich mehrere Achttausender liegen, sind die Bergsteigerin und der Bergführer aber „critically injured“, also sehr schwer verletzt.

Die beiden Außerferner waren am 28. September mit einem einheimischen Führer zu der Tour im Shimshaltal unweit der Grenze zu China aufgebrochen. Ursprünglich hätten sie am 4. Oktober an ihren Ausgangspunkt zurückkehren sollen, doch infolge schlechter Witterungsverhältnisse kam es zu mehrtägigen Verzögerungen, wird berichtet.

Außenministerium bestätigt Unglück

Gabriele Juen, Sprecherin des Außenministeriums, bestätigte auf Anfrage der TT, dass ein Österreicher bei dem Alpinunglück ums Leben gekommen ist. Die Botschaft in Islamabad stehe mit den zuständigen Behörden vor Ort in Kontakt, um den Rücktransport zu organisieren. Auch mit den Angehörigen stehe die Botschaft in Verbindung. (TT.com)

