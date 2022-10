14-Jähriger in England wegen Mordes an Gleichaltrigem angeklagt

Gateshead – Nach dem gewaltsamen Tod eines 14 Jahre alten Burschen in England durch Messerstiche ist ein Gleichaltriger wegen Mordes angeklagt worden. Wie die Anklagebehörde Crown Prosecution Service am Freitag mitteilte, werden dem Beschuldigten zudem vorsätzliche Körperverletzung und das Tragen eines Messers in der Öffentlichkeit vorgeworfen. Er solle noch am Freitag vor Gericht erscheinen.