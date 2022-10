Gordon Köll wird neuer Geschäftsführer der Gemeindewerke Telfs

Telfs – 28 Bewerber, zehn in der Vorauswahl, fünf beim Hearing – so verlief die Auswahl des neuen Geschäftsführers des Kommunalversorgers Gemeindewerke Telfs. Nun steht fest, wer diese Führungsposition übernimmt: „Der Gemeindevorstand als Eigentümervertretung hat sich einstimmig für Gordon Köll entschieden“, berichtet Eigentümervertreter BM Christian Härting.

Der neue Geschäftsführer absolvierte die HTL für Elektrotechnik und kommt aus der Wirtschaft. Er studierte in Innsbruck und England, arbeitete u. a. bei Siemens, war CEO eines Tiroler Forschungsunternehmens und Direktor beim Medizintechnikunternehmen MED-EL. In seinem Heimatort Roppen fungierte er als Managing Director beim Naturkosmetikhersteller Pure Green. Köll sieht seiner neuen Tätigkeit sehr positiv entgegen: „Das Tolle an der Gemeindewerken ist, dass man beim Portfolio des Unternehmens als Versorgungseinrichtung für die Bevölkerung sofort den Sinn erkennt.“ Köll bezieht sein Büro am Standort Bahnhofstraße zu Jahresbeginn 2023.