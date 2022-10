Iran veröffentlicht offizielles medizinisches Ergebnis zum Tod Aminis

Eine Iranerin beteiligt sich vor dem US-Konsulat in Frankfurt an einer Demonstration gegen das politische Regime im Iran.

Teheran – Der Iran hat am Freitag das Ergebnis einer offiziellen medizinischen Untersuchung zur Todesursache der Kurdin Mahsa Amini veröffentlicht: Demnach starb die 22-Jährige infolge einer Krankheit und nicht an den Folgen von „Schlägen", wie es in dem vom iranischen Staatsfernsehen veröffentlichten Bericht der rechtsmedizinischen Organisation des Iran (IMO) heißt.