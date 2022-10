Noch kurz vor Regierungswechsel: Italien beschließt neue LGBT-Strategie

Rom – Italiens scheidende Regierung um Premier Mario Draghi hat einen neuen Plan für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transidenten (LGBT) verabschiedet. Die Verabschiedung des Plans erfolgte kurz vor dem Regierungswechsel in Rom. Die Führung der neuen Rechtsregierung sollte die Wahlsiegerin Giorgia Meloni übernehmen, die eine konservative Linie in Sachen Familienpolitik und Menschenrechte vertritt.

Die 30-seitige "Nationale LGBT+-Strategie 2022-2025", die am Freitagabend offiziell verabschiedet wurde, zielt darauf ab, die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, Gefängnissen, Sportvereinen und am Arbeitsplatz im Allgemeinen zu bekämpfen. Empfohlen werden u. a. Kurse zur Sensibilisierung von Lehrern, Ärzten, Polizeibeamten und Gefängniswärtern für LGBT, die Überwachung homophober Äußerungen in den Medien und die Aufnahme spezieller Klauseln gegen LGBT-Diskriminierung in nationale Arbeitsverträge.