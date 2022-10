E-Control sieht Energieversorgung über Winter gesichert

Linz – Auch wenn die Gasspeicher in Österreich einen Monat früher als erwartet bereits Anfang Oktober den angepeilten Füllstand von 80 Prozent überschritten haben, bleibt für oö. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) die "Lage weiterhin ernst". Die hohen Energiepreise geben weiterhin "das Gebot der Stunde" vor: Zum Gas und Strom sparen, rief er mit E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Freitag nach der Sitzung des Landes-Energielenkungsbeirates in Linz auf.