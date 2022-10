Strohballen fingen in Fügen Feuer: Feuerwehr musste ausrücken

Fügen – Am Freitagnachmittag sind die Feuerwehren von Fügen, Schlitters und Hard angerückt, um einen Brand bei einem Bauernhof in den Griff zu bekommen. Gegen 15.40 Uhr hielt in Fügen ein Österreicher einen Futterwagen neben seinem Bauernhof an. Der 62-Jährige ließ den Motor laufen, um das im Tanz befindliche Futter durchzumischen.