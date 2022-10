„Der Große Diktator“: Gegen die Diktatur, mit Mitteln des Humors

Bühnenbildnerin Kaja Dymnicki belässt, im Verein mit den Kostümen von Nicole von Graevenitz, die Szenerie in Schwarz-Weiß und knüpft mit den vielen verschiebbaren, sichtbar leichten Kulissen an die Ästhetik der Stummfilmära an. Die einzige Farbe, ein forsches Orangerot, steuert das Doppelkreuz (in Anlehnung an das Hakenkreuz der Nationalsozialisten) bei. In dieser mit zahlreichen klugen Details ausgestalteten Arena kann sich ein mit sichtlicher Spielfreude agierendes Ensemble in den eineinhalb Stunden des Abends gewandt bewegen und lässt sich, trotz kurzfristigen krankheitsbedingten Premieren-Ausfalls von Matthias Franz Stein (Kommandeur Schultz) nicht aus der Ruhe bringen. Regisseur Dominic Oley, verantwortlich auch für die Stückfassung, sprang am Donnerstag kurzerhand ein und gestaltete seinen „Schultz“ mit Bravour.