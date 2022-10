Venedigerzentrum mit Kino in Prägraten soll Nächtigungszahl ankurbeln

Die Gemeinde Prägraten am Großvenediger soll eine Attraktion bekommen, die Besucher anlockt.

Prägraten a. Gr. – So schön Prägraten am Fuß des Großvenedigers auch ist: In den Nächtigungszahlen schlägt sich das nicht nieder. Da ist es die letzten 20 Jahre eher abwärts- als aufwärtsgegangen. Das soll sich durch das Venedigerzentrum ändern.