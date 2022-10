„Hautnah“: Freiluftschau von Ärzte ohne Grenzen bis 18. Oktober in Innsbruck

Innsbruck – Bricht die medizinische Versorgung nach einer Naturkatastrophe oder in Krisengebieten zusammen, kann die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sofort reagieren. „Wir können in 48 bis 72 Stunden überall auf der Welt sein. In Bordeaux und Brüssel liegen immer vorverzollte Hilfesets bereit“, berichtet Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Am Freitag wurde die Freiluftschau „Ärzte ohne Grenzen hautnah“ am Marktplatz in Innsbruck eröffnet. Bis 18. Oktober begleitet ein Team durch die verschiedenen Stationen. Die ersten Schulklassen waren schon dort.