Keine Gewerbeberechtigung: Hotel Kronthaler in Achenkirch muss zusperren

Innsbruck – Das Hotel Kronthaler in Achenkirch muss zusperren. Wie aus der am Freitag veröffentlichten Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts (LVwG)hervorgeht, ist der Entzug der Gewerbeberechtigungen für den Tourismusbetrieb nach mehreren Verstößen gegen die Corona-Auflagen rechtmäßig. Zwei Richter haben die Beschwerden des Hotelbetreibers gegen die drastischen Maßnahmen abgewiesen. „Die Rechtslage ist eindeutig“, teilt dazu Josef Kathrein vom Amt der Tiroler Landesregierung mit: „Mit dem Verlust der Gewerbe- berechtigungen ist der Betrieb nun einzustellen.“ Christian Ortner, Anwalt des Hoteliers, will den Kampf allerdings am Verfassungs- bzw. Verwaltungsgerichtshof in Wien fortsetzen.