Ein bewegtes Leben: Tourismuspionier Heinrich Klier verstorben

Innsbruck – Den schönsten Job von ganz Tirol habe er, sagte Heinrich Klier einmal in einem Interview. Das war kurz vor seinem 88. Geburtstag. Bis ins hohe Alter ging Klier mehrmals die Woche in die Zentrale der Wintersport Tirol AG, deren Vorsitz er 2006 an seinen jüngsten Sohn Reinhard übergeben hatte. Umgeben von jungen Menschen die Fortführung seines Lebenswerks zu sehen, das hat ihn glücklich gemacht und mit Stolz erfüllt. Noch mit über 90 stand er auf den Ski in seinem Königreich des Schnees am Stubaier Gletscher. Die Höhe tue ihm gut, sagte er stets.